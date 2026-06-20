Тульские легкоатлеты завоевали пять медалей всероссийских соревнований в Ярославле Фото: Алексей ФОКИН.

В Ярославле стартовали всероссийские соревнования «Будущие Чемпионы России». За медали борются более 600 спортсменов 2013–2014 и 2012–2011 годов рождения.

Тульские легкоатлеты завоевали пять наград. Кристина Козлянинова стала победительницей сразу в двух дисциплинах среди девушек до 14 лет: в прыжке в длину с результатом 5 метров 22 сантиметра и в толкании ядра — 11 метров 64 сантиметра. Альбина Макарова заняла второе место в прыжке в длину среди девушек до 16 лет с результатом 5 метров 36 сантиметров.

Среди юношей до 16 лет бронзовыми призерами стали Егор Гапоненко в прыжке в длину (5 метров 63 сантиметра) и Ростислав Мусорин в беге на 100 метров (12,09 секунды).