За сутки в Тульской области потушили три пожара Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки, 19 июня, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе не зафиксировано. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали три техногенных возгорания, пострадавших нет.

В Веневском районе на улице Полевой в Дедиловских Выселках горели два строительных вагончика. На месте работали четыре спасателя и две единицы техники.

В Арсеньевском районе в деревне Белый Колодезь на улице Школьной тушили жилой дом В Богородицке на улице Пролетарской ликвидировали возгорание в заброшенной постройке.

Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий трех ДТП в Туле, Ясногорском и Кимовском районах.