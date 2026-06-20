За сутки в Тульской области потушили три пожара

Фото: Алексей ФОКИН.
За прошедшие сутки, 19 июня, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе не зафиксировано. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали три техногенных возгорания, пострадавших нет.
В Веневском районе на улице Полевой в Дедиловских Выселках горели два строительных вагончика. На месте работали четыре спасателя и две единицы техники.
В Арсеньевском районе в деревне Белый Колодезь на улице Школьной тушили жилой дом В Богородицке на улице Пролетарской ликвидировали возгорание в заброшенной постройке.
Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий трех ДТП в Туле, Ясногорском и Кимовском районах.