Туляк получил срок за оборудованную в подвале ферму по выращиванию конопли Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд вынес приговор местному жителю, который оборудовал в подвале дома ферму для выращивания конопли.

По данным следствия, мужчина культивировал не менее ста кустов, часть хранил, часть планировал продать знакомому. Его планы нарушили полицейские. При обыске они изъяли растения, фитолампы, лампы, термометры, весы, измеритель кислотности почвы, вытяжку, вентиляторы и удобрения.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям, связанным с наркотиками. Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 150 тысяч рублей.