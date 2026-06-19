Тульские легкоатлеты завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях «Будущие чемпионы России» в Ярославле Фото: Алексей ФОКИН.

В Ярославле стартовали Всероссийские соревнования «Будущие чемпионы России», в которых участвуют более 600 спортсменов. Тульские спортсмены завоевали пять медалей.

Кристина Козлянинова взяла два золота - в прыжке в длину (5 м 22 см) и толкании ядра (11 м 64 см) среди девушек до 14 лет. Альбина Макарова стала второй в прыжке в длину среди девушек до 16 лет (5 м 36 см). Егор Гапоненко занял третье место в прыжке в длину среди юношей до 16 лет (5 м 63 см), Ростислав Мусорин - третье в беге на 100 м (12,09 сек).