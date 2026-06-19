Курьер из СИЗО Воронежской области сознался в хищении 5,1 млн рублей у пенсионерки из Новомосковска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске расследуется уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 59-летняя местная жительница, передавшая курьеру 5 млн 100 тысяч рублей под предлогом сохранности сбережений.

Полицейские установили личность курьера - им оказался 20-летний житель Волгограда, который уже содержится в СИЗО Воронежской области за аналогичные преступления. В ходе работы с ним получены признательные показания по эпизоду в Новомосковске. Проводятся мероприятия по выявлению соучастников и проверке причастности к другим эпизодам.