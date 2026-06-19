Пожилой туляк отдал мошенникам 3 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки двое жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами аферистов стали граждане 57 и 72 лет. Общая сумма похищенных средств превысила 3 миллиона 20 тысяч рублей.

Одной из жертв стал 72-летний житель Новомосковска. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. По стандартной схеме мошенник убедил пенсионера передать крупную сумму для обеспечения «безопасности» денег. Поддавшись на уговоры, мужчина отдал неизвестным более 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.