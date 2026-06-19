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НовостиЗвезды19 июня 2026 10:40

В Богородицком дворце-музее открылась выставка графики Лидии Вертинской

Она будет работать до 19 июля
Анна КОНЕВА
В Богородицком дворце-музее открылась выставка графики Лидии Вертинской

В Богородицком дворце-музее открылась выставка графики Лидии Вертинской

Фото: Алексей ФОКИН.

В экспозицию вошло более 40 цветочных натюрмортов и пейзажей 1960–1980-х годов. Уникальные работы предоставлены из семейного фонда дочери художницы — народной артистки РСФСР Анастасии Вертинской.

Особое место занимает линогравюра, которую художница особенно любила: эта техника выпуклой гравюры на линолеуме отличается лаконичностью и контрастами черного и белого. Выставка «Лидия Вертинская. Графика» — передвижная.

На вернисаже гости увидели авторскую программу заслуженного артиста РФ Андрея Межулиса «Вертинский на все времена»: прозвучали романсы Александра Вертинского и отрывки из его мемуаров «Дорогой длинною».

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