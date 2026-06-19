Золото и бронзу взяли тульские гимнастки на всероссийском турнире в Сочи Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи проходят всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Черноморская чайка». В турнире участвуют более ста спортсменок из 16 регионов России. Гимнастки разыгрывают награды в личном многоборье и финалах в отдельных дисциплинах.

Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» отличились в многоборье по программе первого спортивного разряда. Виктория Бахарева поднялась на высшую ступень пьедестала, а Диана Павлова замкнула тройку лучших.

Подготовила спортсменок тренер-преподаватель Зинаида Роля.