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НовостиСпорт19 июня 2026 9:36

Золото и бронзу взяли тульские гимнастки на всероссийском турнире в Сочи

За медали боролись более сотни атлетов со всей страны
Анна КОНЕВА
Золото и бронзу взяли тульские гимнастки на всероссийском турнире в Сочи

Золото и бронзу взяли тульские гимнастки на всероссийском турнире в Сочи

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи проходят всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Черноморская чайка». В турнире участвуют более ста спортсменок из 16 регионов России. Гимнастки разыгрывают награды в личном многоборье и финалах в отдельных дисциплинах.

Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» отличились в многоборье по программе первого спортивного разряда. Виктория Бахарева поднялась на высшую ступень пьедестала, а Диана Павлова замкнула тройку лучших.

Подготовила спортсменок тренер-преподаватель Зинаида Роля.