Туляк спустя 28 лет предстанет перед судом за убийство трех родственников Фото: материалы пресс-служб.

Следователи СК России завершили расследование уголовного дела об убийстве трех человек в Заокском районе, совершенном в июле 1998 года. Фигурант, задержанный в апреле текущего года в Кемеровской области, сознался в содеянном.

Тела двух женщин и мужчины нашли 30 июля 1998 года в подвале дома в СНТ «Наука-3», но тогда раскрыть преступление не удалось. В 2026 году дело изучили криминалисты Главного управления СК России, что позволило восстановить картину событий. Установлено, что обвиняемый в ходе конфликта из-за денег убил отчима битой и топором, затем зашла мать - ее он также забил, после чего добил лежачую бабушку, которая не могла двигаться. Тела он перетащил в подвал и скрылся.

Дело направлено в суд по ст. 105 УК РФ как убийство трех человек, в том числе беспомощного, с целью сокрытия другого преступления.