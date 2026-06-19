Прокуратура добилась демонтажа антенны и обработки подвала от грызунов и насекомых в поселке Теплое Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Прокуратура Тепло-Огаревского района по обращению местной жительницы проверила жалобу на установку соседями телевизионной антенны на фасаде многоквартирного дома, которая мешала обзору из окна, а также на наличие грызунов и насекомых в подвале.

Выяснено, что собрание собственников по вопросу использования стены для установки антенны не проводилось, управляющая компания не проводила дератизацию и дезинсекцию. После вмешательства прокуратуры антенна демонтирована, а подвал и чердак обработаны.