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НовостиОбщество19 июня 2026 8:52

Прокуратура добилась демонтажа антенны и обработки подвала от грызунов и насекомых в поселке Теплое Тульской области

Ранее управляющая компания бездействовала
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура добилась демонтажа антенны и обработки подвала от грызунов и насекомых в поселке Теплое Тульской области

Прокуратура добилась демонтажа антенны и обработки подвала от грызунов и насекомых в поселке Теплое Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.

Прокуратура Тепло-Огаревского района по обращению местной жительницы проверила жалобу на установку соседями телевизионной антенны на фасаде многоквартирного дома, которая мешала обзору из окна, а также на наличие грызунов и насекомых в подвале.

Выяснено, что собрание собственников по вопросу использования стены для установки антенны не проводилось, управляющая компания не проводила дератизацию и дезинсекцию. После вмешательства прокуратуры антенна демонтирована, а подвал и чердак обработаны.