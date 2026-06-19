Тульские спортсменки завоевали пять медалей на Кубке России по метанию ножа в Казани Фото: Алексей ФОКИН.

В Казани завершился Кубок России по спортивному метанию ножа, в котором участвовали более 150 спортсменов из 35 регионов. Тульские метательницы завоевали пять наград, а две из них получили звания мастеров спорта. Наталья Конюхова взяла золото в скоростном метании, серебро на дистанциях 5 и 6 метров, бронзу на 4 и 7 метрах, а также подтвердила норматив мастера спорта. Анна Маркова победила на дистанции 4 метра и получила звание мастера спорта - впервые в истории региональной федерации.

Елена Елисеева вошла в десятку на дистанции 3 метра и в скоростном метании. Все три спортсменки входят в сборную России и готовятся к чемпионату Азии в Монголии с 25 по 30 июня.