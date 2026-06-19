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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:08

За покушение на наркотики и взятку полицейскому двух мужчин приговорили к колонии строгого режима в Тульской области

Их задержали при передаче денег
Игорь КОПЫТОВ
За покушение на наркотики и взятку полицейскому двух мужчин приговорили к колонии строгого режима в Тульской области

За покушение на наркотики и взятку полицейскому двух мужчин приговорили к колонии строгого режима в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Двое жителей Новомосковска признаны виновными в покушении на приобретение наркотиков в крупном размере и даче взятки сотруднику полиции группой лиц.

В феврале мужчины через знакомую заказали производное N-метилэфедрона массой 1,26 г, отправились в Новомосковск за закладкой, но были задержаны полицией. Позже они предложили полицейскому взятку в 170 тысяч рублей за уклонение от ответственности. При передаче части суммы их задержали.

Суд назначил оному из них 8,5 лет колонии строгого режима, второму - 3,5 года колонии строгого режима и штраф 1,5 млн рублей.