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НовостиПроисшествия19 июня 2026 7:46

Туляк собрал коноплю в лесу и продал знакомому

Он проведет 9 лет в колонии
Анна КОНЕВА
Туляк собрал коноплю в лесу и продал знакомому

Туляк собрал коноплю в лесу и продал знакомому

Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в трех преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

С сентября 2025 года по январь 2026 года мужчина обнаружил в лесополосе дикорастущую коноплю, собрал листья, верхние части и плоды, а затем высушил и измельчил их у себя дома. Для фасовки он приобрел в интернет-магазине электронные весы и упаковочные материалы. Часть наркотика мужчина оставил для личного употребления, часть расфасовал по банкам на продажу, а остальное продал своему знакомому.

Деятельность наркодельца пресекли полицейские — всё изъяли.

Суд приговорил мужчину по совокупности преступлений к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.