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НовостиПроисшествия19 июня 2026 7:23

В Киреевске предпринимательница с двумя подельницами заплатит почти 3 миллиона штрафов за торговлю контрафактными сигаретами

Стоимость контрафакта оценили в 1,7 млн рублей
Анна КОНЕВА
В Киреевске предпринимательница с двумя подельницами заплатит почти 3 миллиона штрафов за торговлю контрафактными сигаретами

В Киреевске предпринимательница с двумя подельницами заплатит почти 3 миллиона штрафов за торговлю контрафактными сигаретами

Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении семи местных жительниц, обвиняемых в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий организованной группой в особо крупном размере.

С сентября 2024 года по июнь 2025 года предпринимательница вовлекла в преступную группу шестерых знакомых женщин, устроив их продавцами в торговые точки. В несколько приемов они приобрели более 12 786 пачек безакцизных сигарет. Контрафакт они хранили в гараже, развозили по магазинам и продавали.

Преступную деятельность пресекли полицейские, весь товар изъяли. Общая стоимость контрафакта составила 1 726 110 рублей.

Суд приговорил организатора к штрафу 700 тысяч рублей, еще одну участницу — к 465 тысячам, остальным пяти назначено по 400 тысяч рублей.