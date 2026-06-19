За неделю от клещей в Тульской области пострадали 263 человека Фото: Алексей ФОКИН.

С 4 марта в регионе зафиксировано 1562 случая присасывания клещей, в том числе 369 у детей. Показатель держится на уровне прошлого года — тогда было 1578 обращений.

За прошедшую неделю за помощью обратились 263 человека, из них 60 несовершеннолетних. Чаще всего клещи нападали на садовых участках — 45,7%. На придомовых территориях частных домов — 13,2%, многоквартирных — 18,8%.

Лабораторно исследованы 1661 клещ, снятый с людей, и 448 клещей из природных биотопов. Инфицированность боррелиями составила 19,6%.

Акарицидная обработка проведена на площади 884,3 гектара, из которых 406,6 гектара — на территории летних лагерей. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.