Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2026 6:17

Четыре пожара и пять ДТП ликвидировали в Тульской области за минувшие сутки

Пострадавших ни в одном из случаев нет
Анна КОНЕВА
Четыре пожара и пять ДТП ликвидировали в Тульской области за минувшие сутки

Четыре пожара и пять ДТП ликвидировали в Тульской области за минувшие сутки

Фото: материалы пресс-служб.

За прошедший четверг, 18 июня, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе не зафиксировано. Пожарные расчеты ликвидировали четыре техногенных возгорания.

В рабочем поселке Дубна на улице Первомайской горел сарай. В деревне Берники под Тулой тушили жилой дом.

В деревне Поречье Дубенского района ликвидировали пожар в автобусе. В поселке Горелки на улице Макаренко загорался легковой автомобиль.

Кроме того, спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий пяти ДТП в Новомосковске, Веневском, Заокском, Суворовском и Узловском районах.