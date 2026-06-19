Четыре пожара и пять ДТП ликвидировали в Тульской области за минувшие сутки Фото: материалы пресс-служб.

За прошедший четверг, 18 июня, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе не зафиксировано. Пожарные расчеты ликвидировали четыре техногенных возгорания.

В рабочем поселке Дубна на улице Первомайской горел сарай. В деревне Берники под Тулой тушили жилой дом.

В деревне Поречье Дубенского района ликвидировали пожар в автобусе. В поселке Горелки на улице Макаренко загорался легковой автомобиль.

Кроме того, спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий пяти ДТП в Новомосковске, Веневском, Заокском, Суворовском и Узловском районах.