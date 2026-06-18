В Тульской области у мемориала «Классный журнал» почтут память героев Великой Отечественной войны Фото: Алексей ФОКИН.

В полдень 21 июня у мемориала героям Великой Отечественной войны в поселке Епифань состоится митинг. Жители, родственники учащихся и преподавателей Епифанского педагогического училища почтят память советских солдат.

В ходе краеведческой Вахты Памяти удалось раскрыть еще восемь судеб. Научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» Сергей Кусакин собрал сведения о выходцах из учебного заведения.

Памятный знак «Классный журнал» был открыт в 2025 году, тогда были известны 43 биографии. Позже выяснилось, что педагогическое образование в Епифани получали Сергей Простов, Виктор Азаров, Нина Данилочкина, Тимофей Затьянов, Василий Рязанцев, Павел Фомин, а также их наставники — преподаватель столярного дела Михаил Ливанский и библиотекарь Дмитрий Соков. Все они сражались на фронтах: кто-то погиб, пропал без вести, сгинул в концлагере, кто-то вернулся с Победой.

Памятный знак создан на средства музея-заповедника и пожертвования народа. Бронзовая композиция изображает школьную парту и классную доску, на которой выгравированы имена педагогов и студентов. На доске дата: «21 июня 1941 год». Композицию дополняют стрижи — символы свободы и мирного неба.

На митинге прозвучат песни военных лет, исследователи и родственники расскажут о судьбах героев.

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