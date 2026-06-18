19 июня десяток улиц в Туле останется без света Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 19 июня, в нескольких районах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях.

В этот день под отключения попадут следующие адреса:

- ул. Железнодорожная, 45, 48; Промышленный пр-зд, 34, 36, 38; ул. Токарева, 83; ул. Комсомольская, 191 к.4 (с 9:00 до 17:00);

- Есенинский бульвар, 2-18 (четн.) (с 9:00 до 17:00);

- п. Октябрьский: 10-й пр-зд, 1-19 (нечетн.), 2-20 (четн.); 1-й пр-зд, 14, 15, 16; ул. Речная, 1-9, 8; ул. Красина, 78, 80, 76; 11-й пр-зд, 3-19 (нечетн.), 2-22 (четн.), 4-а, 10-а; ул. Судейского, 50-68 (четн.), 31-53 (нечетн.); 1-й пр-зд, 24-28 (четн.), 29-39 (нечетн.); 12-й пр-зд, 2-8 (четн.), 5-а, 6-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10, 2-а (с 9:30 до 14:00).