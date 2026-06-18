В Туле пройдет фестиваль джазовой музыки Фото: Алексей ФОКИН.

В ближайшие выходные, 20 и 21 июня, в Туле состоится фестиваль джазовой музыки «Патио Джаз Фест». Площадками станут творческий индустриальный кластер «Октава» 20 июня и пространство «Ликерка Лофт» 21 июня.

В этом году среди участников — музыканты из Москвы, Калуги, Бразилии и Кубы. Двадцатого июня выступят Ольга Андреева и группа «52 улица» (Москва–Тула), «Джинджер Брасс-Бенд» (Тула), «Кле2го» (Москва) и «Даунтаун Биг-Бенд» (Москва).

В программе 21 июня — «Коста Дорада» (Калуга), «Билет на М.А.Р.С» (Тула), «Москвер Клезмер Капелье» (Москва) и «Жоандрес Сантос Трио» (Бразилия–Россия–Куба).

Вход на все концерты свободный.

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