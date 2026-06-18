Житель Щекино попался на попытке купить билет на поезд с ворованной карты Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы признал 20-летнего жителя Щекино виновным в покушении на кражу с банковского счета.

В марте в ночном клубе на улице Каминского мужчина вытащил банковскую карту из женской сумки и выбросил саму сумку. Затем он начал расплачиваться картой в магазинах, но, когда попытался купить билеты на поезд на Московском вокзале, оплата не прошла — на счете не оказалось денег. Всего злоумышленник намеревался похитить более 9 тысяч рублей, но не смог довести задуманное до конца.

Испугавшись, он уехал в Щекино, но был вычислен по камерам видеонаблюдения.

Во время допроса он сознался в содеянном. Ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, с учетом приговора суда Белгорода, мужчина получил наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца и штраф 40 тысяч рублей.