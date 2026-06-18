Кафе в центре Тулы временно закрыли из-за грубых санитарных нарушений Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит проверки предпринимателей, которые не уведомили о начале деятельности.

При анализе первого кассового чека по адресу: проспект Ленина, 28, специалисты установили, что владелица открыла точку общепита без предварительного уведомления надзорного ведомства.

В ходе контрольных мероприятий выявлены грубые нарушения: блюда готовились из сырья при наличии условий для работы с полуфабрикатами, нарушалась поточность технологических процессов, отсутствовал контроль по системе ХАССП, технологические карты и необходимое оборудование.

Материалы направили в суд. Центральный районный суд приостановил деятельность кафе на 60 суток. Кроме того, за отсутствие уведомления в отношении предпринимателя составили протокол по части 1 статьи 19.7.5 КоАП РФ и передали мировому судье Ленинского судебного района.