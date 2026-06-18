Россельхознадзор выдал предостережения владельцам хозяйств в Кимовском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели выездные проверки личных подсобных хозяйств, расположенных в Кимовском районе. Инспекторы обследовали участки, принадлежащие трем местным жителям. В ходе визуального осмотра и анализа электронных баз данных был выявлен ряд нарушений ветеринарного законодательства и правил содержания животных.

В хозяйстве Князевой фактически содержались 29 голов мелкого рогатого скота и 9 голов крупного рогатого скота. Все животные имели индивидуальные бирки, однако в системе «Хорриот» были зарегистрированы только 12 голов крупного и 20 голов мелкого рогатого скота. Таким образом, 9 голов мелкого рогатого скота оказались не внесены в электронную базу. Кроме того, несмотря на наличие условий для обеззараживания, навоз складировался на открытой площадке вне помещения для скота, а выгульная территория для мелкого рогатого скота не была оборудована кормушками и поилками.

У Петруниной инспекторы насчитали 29 голов мелкого и 4 головы крупного рогатого скота. В системе «Хорриот» числились лишь 6 голов крупного и 8 голов мелкого рогатого скота, из-за чего 21 голова мелкого рогатого скота осталась без официальной регистрации. Еще одним нарушением стало отсутствие обязательного дезинфекционного коврика на входе в помещения для содержания животных.

В подсобном хозяйстве Шилова содержались 18 голов мелкого рогатого скота и 15 свиней. Электронная система «Хорриот» отражала 18 свиней и только 12 голов мелкого рогатого скота, что означало отсутствие регистрации для 6 голов. Как и в первом случае, навоз хранился на площадке за пределами здания для животных, а выгул для мелкого рогатого скота не имел необходимого оборудования в виде кормушек и поилок.

По итогам контрольных мероприятий в июне 2026 года всем трем владельцам личных подсобных хозяйств были официально вручены предостережения. Надзорное ведомство потребовало от граждан незамедлительно устранить выявленные нарушения и впредь неукоснительно соблюдать обязательные требования законодательства.