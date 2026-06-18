Туляк получил реальный срок за кражу четырех флаконов шампуня Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого за хищения местного жителя.

В суде выяснилось, что в январе этого года мужчина находился в магазине «Магнит» на улице Торговой вместе с сожительницей. Он предложил своей спутнице взять нужный товар, пообещав оплатить, и женщина положила в его рюкзак четыре флакона шампуня. Однако мужчина миновал кассу и скрылся с похищенным.

Еще в апреле 2025 года, воришка уже был оштрафован за мелкое хищение.

Суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы. Поскольку на момент вынесения приговора он уже отбывал наказание по предыдущему приговору Пролетарского районного суда Тулы за другое хищение, к новому сроку полностью присоединили неотбытое наказание. Окончательно его приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 20 тысяч рублей.