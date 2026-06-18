В Тульской области открыт набор на целевое обучение в МГИМО. Фото: Алексей ФОКИН.

Правительство Тульской области объявило о старте конкурсного отбора абитуриентов для обучения по целевым договорам в МГИМО. В этом году регион предоставляет молодым людям возможность получить высшее образование в одном из ведущих вузов страны по 3 востребованным направлениям. Квота целевого приема включает 1 бюджетное место на направление «Политология», а также по 2 места на программы «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».

Принять участие в отборе могут граждане России, которые постоянно зарегистрированы в Тульской области и получают высшее образование впервые. Кандидаты должны иметь среднее общее или среднее профессиональное образование, либо быть допущенными к итоговой аттестации без академических задолженностей и с успешно сданным итоговым сочинением. Важным критерием отбора является высокая успеваемость: средний балл аттестата за последние 2 года обучения не может быть ниже 4,0, а по профильным для выбранного направления предметам требуются только хорошие и отличные оценки.

Для участия в конкурсе необходимо подать установленный пакет документов в региональное правительство. Прием заявлений на направление «Юриспруденция» завершится 26 июня, а на направления «Государственное и муниципальное управление» и «Политология» документы принимаются до 1 июля. Сам отбор будет проходить в 2 этапа. Сначала эксперты оценят поданные документы, после чего с кандидатами проведут индивидуальное собеседование для определения их профессиональной мотивации и ориентации.

По итогам конкурса победители заключат с правительством области договор о целевом обучении. Главным условием этого соглашения является обязательство выпускника после успешного окончания МГИМО вернуться в регион и трудоустроиться в органы исполнительной власти Тульской области.