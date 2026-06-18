В Туле на Одоевском шоссе стартовал ремонт трамвайных путей. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле начались масштабные работы по модернизации рельсового хозяйства на Одоевском шоссе. Строители приступили к капитальному ремонту участка, который тянется от поворота на улицу Тихмянова вплоть до территории кондитерской фабрики. Протяженность обновляемой магистрали составляет примерно один километр в двупутном исчислении.

Технологический процесс включает в себя полный демонтаж пришедшего в негодность верхнего строения пути. После снятия старой рельсошпальной решетки специалисты подготовят новое основание, уложив геотекстильное полотно и щебеночную подушку. Только после этого на подготовленную базу будут смонтированы новые шпалы и рельсы.

В текущем году масштабная программа предусматривает приведение в порядок более 12 километров трамвайных линий по всему городу.

Определенные успехи уже достигнуты на разворотном трамвайном кольце на улице Горького, где основной этап ремонта успешно завершен. В настоящее время активная фаза строительных мероприятий продолжается на улице Коминтерна и проспекте Ленина. В ближайших планах подрядчиков — обновление путей на улице Михеева, а также реконструкция сложных перекрестных узлов на пересечении улиц Советской с Оборонной и Советской с Ф. Энгельса.