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НовостиОбщество18 июня 2026 11:17

В Туле на Одоевском шоссе стартовал ремонт трамвайных путей

Рабочие обновят около километра путей и полностью заменят основание магистрали, ведущей к кондитерской фабрике
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Одоевском шоссе стартовал ремонт трамвайных путей.

В Туле на Одоевском шоссе стартовал ремонт трамвайных путей.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле начались масштабные работы по модернизации рельсового хозяйства на Одоевском шоссе. Строители приступили к капитальному ремонту участка, который тянется от поворота на улицу Тихмянова вплоть до территории кондитерской фабрики. Протяженность обновляемой магистрали составляет примерно один километр в двупутном исчислении.

Технологический процесс включает в себя полный демонтаж пришедшего в негодность верхнего строения пути. После снятия старой рельсошпальной решетки специалисты подготовят новое основание, уложив геотекстильное полотно и щебеночную подушку. Только после этого на подготовленную базу будут смонтированы новые шпалы и рельсы.

В текущем году масштабная программа предусматривает приведение в порядок более 12 километров трамвайных линий по всему городу.

Определенные успехи уже достигнуты на разворотном трамвайном кольце на улице Горького, где основной этап ремонта успешно завершен. В настоящее время активная фаза строительных мероприятий продолжается на улице Коминтерна и проспекте Ленина. В ближайших планах подрядчиков — обновление путей на улице Михеева, а также реконструкция сложных перекрестных узлов на пересечении улиц Советской с Оборонной и Советской с Ф. Энгельса.