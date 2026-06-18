Туляк отправился на обязательные работы за неуплату алиментов. Фото: Алексей ФОКИН.

В тульском отделении судебных приставов по взысканию алиментов находилось в производстве дело о взыскании задолженности с 37-летнего местного жителя. Мужчина был обязан выплачивать средства на содержание своего сына 2017 года рождения. Однако отец не только не принимал участия в воспитании ребенка и систематически уклонялся от финансовых обязательств, но и скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения. Из-за этого неплательщик был объявлен в исполнительный розыск.

Специалисты регионального управления Федеральной службы судебных приставов успешно провели разыскные мероприятия и установили местонахождение скрывающегося должника. Гражданина принудительно доставили в ведомство для дальнейшего разбирательства. В отношении уклониста был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

При этом привлечение к административной ответственности не снимает с отца его финансовых обязательств. Туляк по-прежнему обязан полностью погасить накопившуюся задолженность перед своим несовершеннолетним сыном. Если мужчина и дальше будет игнорировать требования закона и уклоняться от выплат, ему грозит уже уголовная ответственность.