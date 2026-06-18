Новомосковец взыскал с МВД 110 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте ребенка в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд удовлетворил иск местного жителя к МВД РФ из-за технической ошибки в загранпаспорте его сына, из-за которой семья не смогла вовремя вылететь в Египет.

В 2022 году отдел миграции оформил паспорт ребенку 2016 года рождения. В феврале 2026 года семья приобрела тур на пять человек стоимостью 240 тысяч рублей. При прохождении таможни паспорт сына признали недействительным и изъяли. Отец с ребенком остались в России, заменили документ и вылетели позднее - 4 марта вместо 28 февраля.

Суд признал прямую причинно-следственную связь между ошибкой должностных лиц и убытками. Взыскано 77 692 рубля материального ущерба, 10 тысяч компенсации морального вреда, 15 тысяч за юруслуги и 7 тысяч госпошлины - всего 109 692 рубля. Решение не вступило в силу.