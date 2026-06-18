Тульские гимнастки завоевали три медали на международном турнире в Астане Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Астане завершились международный турнир «Astana Alan CUP» и III этап Кубка мира по эстетической гимнастике. Тульские спортсменки выступали в составе российских команд и завоевали несколько наград.

В международном турнире команда «Роксэт Алмаз» заняла 3 место в возрастной категории «юниорки», команда «Силуэт» стала первой в категории «девушки» 12-14 лет с короткой программой, команда «Роксэт Ангелит» взяла золото в категории «девочки» 10-12 лет. На III этапе Кубка мира команда «Роксэт Циркон» в составе сборной России заняла 6 место среди 17 команд в категории «женщины».

Всего в турнире участвовали 63 команды, в этапе Кубка мира - 34 команды из 10 стран.