Суд оштрафовал пьяного водителя из Ефремовского района на 250 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 27-летнему жителю Ефремовского района Алексею Насонову. Мужчина попал под действие части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему пришлось отвечать за управление машиной в нетрезвом виде при наличии непогашенного наказания за аналогичное нарушение.

Инцидент произошел 14 апреля 2026 года в поселке Теплое. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Kia на улице Фролова. Стражи порядка заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и потребовали пройти медицинское освидетельствование. Однако автомобилист категорически отказался от процедуры, после чего был немедленно отстранен от руля.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что это не первое подобное нарушение со стороны мужчины. Ранее его уже лишали водительских прав за езду в состоянии опьянения.

Выслушав позицию государственного обвинителя, служители Фемиды назначили рецидивисту суровое наказание. Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 250 000 рублей. Дополнительно ему запрещено садиться за руль любых транспортных средств сроком на 2,5 года.