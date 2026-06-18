В ДТП в Богородицке пострадал водитель мопеда. Фото: Алексей ФОКИН.

17 июня днем в Богородицке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двухколесного транспорта. Авария зафиксирована в 13:45 по улице Волынкина.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «Сузуки Гранд Витара» находился 48-летний мужчина. Выполняя маневр поворота налево, он не уступил дорогу и допустил столкновение с мопедом «Альфа», под управлением 53-летнего мужчины.

В результате удара водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести. К моменту столкновения пострадавший был в защитном шлеме. Медики скорой помощи оперативно доставили его в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.