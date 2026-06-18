Тульские велогонщики отличились в мэдисоне и гите на первенстве России в Санкт-Петербурге Фото: Алексей ФОКИН.

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по велоспорту на треке. В заключительный день прошли гонки мэдисон и гит на 1000 метров с места у юниоров 17-18 и 19-22 лет.

Тульские спортсмены показали следующие результаты: в мэдисоне среди юниоров 19-22 лет Алена Мишина и Александра Юрченко финишировали с результатом 33, Александра Богнат и Дарья Болясова - 24. В возрастной категории 17-18 лет Степан Бортник (в паре с представителем Москвы) - 27. В гите на 1000 метров с места среди юниорок 17-18 лет Виктория Лучина показала время 1:08,890.