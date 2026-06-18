Организатор незаконного оборота табака и шесть ее сообщниц оштрафованы на 2,3 миллиона в Киреевском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский районный суд вынес приговор в отношении семи местных жительниц, признав их виновными в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий организованной группой в особо крупном размере.

С сентября 2024 по июнь 2025 года 60-летняя предпринимательница закупила более 12 тыс. пачек без акцизных марок, перевезла в Киреевск и хранила в гараже и палатках, привлекла шесть продавцов для сбыта. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1,7 млн рублей. Организатор приговорена к штрафу в 700 тыс. рублей, остальные участницы - по 400 тыс. рублей. Конфискованы автомобили «Фольксваген» и «Лада», а также мобильные телефоны.