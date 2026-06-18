Тульский «Арсенал» уступил ульяновской «Волге» в товарищеском матче. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» провел контрольную встречу на домашней арене. Соперником оружейников выступил коллектив «Волга» из Ульяновска. По итогам игры хозяева поля уступили гостям со счетом 1:2.

Ульяновские футболисты смогли дважды огорчить тульскую команду еще в первой половине встречи. Хозяева активизировались лишь под занавес матча, и размочить счет им удалось на 90-й минуте. Автором единственного гола в составе «Арсенала» стал Кирилл Богданец.

В первом тайме на поле вышли Мелихов, Плотников, Гоцук, Большаков, Пенчиков, Раздорских, Алинви, Горбунов, Жигулёв, Козлов и Магомедов. После перерыва тренерский штаб произвел серию замен: на полн появились Енин, Кармаев, Исаенко, Богданец, Гусаров, Жамалетдинов и Колышев.

Следующий товарищеский поединок «Арсенал» проведет 21 июня. В этот день тульская команда примет на своем поле костромской «Спартак».