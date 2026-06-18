В Тульской области спасатели ликвидировали два автомобильных пожара. Фото: материалы пресс-служб.

17 июня в Тульской области не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. При этом подразделения МЧС дважды выезжали на тушение загоревшихся транспортных средств.

Первый инцидент произошел на 12 километре автомобильной дороги Щекино-Липки-Киреевск. Там загорелся легковой автомобиль. К месту вызова оперативно прибыли 7 спасателей на 2 единицах специальной техники. Огнеборцы быстро ликвидировали пламя, в результате инцидента никто не пострадал.

Еще один автомобильный пожар случился в областном центре. На улице Декабристов в Туле вспыхнула легковая машина. С огнем боролись 7 сотрудников пожарной охраны, которые использовали 2 единицы техники. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание было оперативно потушено, обошлось без пострадавших.

Кроме того, специалисты экстренного ведомства привлекались к работе на местах дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий аварий, которые произошли в Чернском и Щекинском районах.