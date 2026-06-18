В Тульской области 45 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, а одна школьница стала двухсотбалльницей Фото: Алексей ФОКИН.

Стали известны первые результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, химии и истории.

В Тульской области 45 выпускников написали экзамены на 100 баллов: 19 - по русскому языку, 12 - по литературе, 11 - по химии, 4 - по истории. Больше всего стобалльников в Гуманитарно-математическом лицее (10), по 4 - в лицее № 2 им. Б. А. Слободскова и гимназии № 11, 3 - в центре образования № 38.

Елизавета Кузнецова из лицея № 1 города Щекино получила 100 баллов по химии и по русскому языку.