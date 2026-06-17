18 июня в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Циолковского, 65-б, 53-87 (нечётн.), 22-74 (чётн.), 60-а; ул. Стальского, 1-19 (нечётн.), 10-30 (чётн.); ул. Шевченко, 31-81 (нечётн.), 52-90 (чётн.), 21, 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а; ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2; ул. Водоохранная 37-51( нечётн.), 38-52 (чётн.), 15-а, 40-а, 39-б, 43-а; ул. Железняка 1-19 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 93-101 (нечётн.); ул. Лазо 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Котовского 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 1-я Гостеевская, 1-10; 2-я Гостеевская, 1-12; 3-я Гостеевская, 2-8 (чётн.), 1-5 (нечётн.); ул. Мира, 11; ул. Фрунзе, 1-г, 2; ул. Мосина, 29;
с 9:00 до 17:00 - п. Горелки, ул. Низинная, 41, СНТ "Политехник"; ул. Низинная, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 15-б, 17-б, 25, 27, 29; ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17, 19-а; ул. Пороховая, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 9-а, 17-а, 22-а; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а; ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.); п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-46 (чётн.), 21, 23, 40-а.