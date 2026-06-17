Тульские гимнастки завоевали золото и бронзу на международных стартах в Астане. Фото: Алексей ФОКИН.

В Астане состоялись масштабные международные соревнования по эстетической гимнастике, объединившие турнир «Astana Alan CUP» и 3 этап Кубка мира. Исторической особенностью этих стартов стало то, что российские коллективы впервые за долгое время вышли на помост под государственным флагом Российской Федерации.

В международном турнире за награды боролись 63 коллектива из 8 государств, включая Россию, Казахстан, Киргизию, Малайзию, Японию, США, Беларусь и Сингапур. В зачетах Кубка мира приняли участие 34 команды, представляющие 10 стран мира.

Воспитанницы тульских спортивных школ продемонстрировали выдающийся уровень подготовки и пополнили медальный запас региона. На международном турнире коллектив «Роксэт Алмаз» в категории юниорок завоевал 3 место. Золотые медали достались сразу двум тульским командам. Коллектив «Силуэт» занял 1 место в категории девушек 12-14 лет в короткой программе, а «Роксэт Ангелит» стал сильнейшим среди девочек 10-12 лет.

Успехи тульских спортсменок продолжились и на 3 этапе Кубка мира. Коллектив «Роксэт Циркон» выступил в составе сборной команды России в самой престижной категории «женщины». По итогам напряженной борьбы наши землячки вошли в число сильнейших, заняв 6 место среди 17 лучших команд планеты.