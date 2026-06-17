В Алексине хозяйка квартиры ограбила свою гостью. Фото: Алексей ФОКИН.

В отдел полиции Алексина обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой преступления в квартире жилого дома на улице Северной. По словам заявительницы, после совместного употребления алкоголя хозяйка жилья внезапно напала на нее и открыто завладела мобильным телефоном и паспортом.

Стражи порядка оперативно провели комплекс розыскных мероприятий и вычислили обидчицу. Ей оказалась 43-летняя владелица данной квартиры, ранее уже судимая за совершение кражи. Женщина была задержана и доставлена в отдел внутренних дел, где дала признательные показания.

Правоохранители нашли украденный смартфон и документ, после чего вернули их законной владелице. Следственный отдел возбудил в отношении задержанной уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время проведения предварительного следствия подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении