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НовостиОбщество17 июня 2026 13:48

Суд обязал ОСФР по Тульской области назначить многодетной матери пособие на четверых детей

Ранее соцфонд в такой выплате ей отказал
Игорь КОПЫТОВ
Суд обязал ОСФР по Тульской области назначить многодетной матери пособие на четверых детей

Суд обязал ОСФР по Тульской области назначить многодетной матери пособие на четверых детей

Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд удовлетворил иск жительницы региона, матери шестерых детей, и признал незаконным отказ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в назначении ежемесячного пособия на четырех несовершеннолетних детей.

В январе женщина обратилась за выплатами, но получила отказ из-за превышения дохода семьи, по мнению фонда. Суд пересчитал доходы и пришел к выводу, что они не превышают прожиточный минимум, поэтому обязал ОСФР назначить пособие с даты обращения. А вот в требовании о компенсации морального вреда отказано.

Решение не вступило в силу.