Суд обязал ОСФР по Тульской области назначить многодетной матери пособие на четверых детей Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд удовлетворил иск жительницы региона, матери шестерых детей, и признал незаконным отказ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в назначении ежемесячного пособия на четырех несовершеннолетних детей.

В январе женщина обратилась за выплатами, но получила отказ из-за превышения дохода семьи, по мнению фонда. Суд пересчитал доходы и пришел к выводу, что они не превышают прожиточный минимум, поэтому обязал ОСФР назначить пособие с даты обращения. А вот в требовании о компенсации морального вреда отказано.

Решение не вступило в силу.