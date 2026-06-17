Суд обязал виновников ДТП в Туле солидарно возместить ущерб почти в полмиллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Одоевский межрайонный суд удовлетворил иск местной жительницы к двум мужчинам о возмещении ущерба от ДТП, произошедшего 16 сентября 2025 года в Туле на ул. Оборонной.

Водитель KIA при развороте в неположенном месте нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем истца. На момент ДТП полис ОСАГО у виновника отсутствовал, а настоящий собственник авто передал управление без оформления страховки. Стоимость восстановительного ремонта составила 446 555 рублей. Суд взыскал эту сумму с ответчиков солидарно, а также судебные расходы по 24 332 рубля с каждого.

Решение не вступило в силу.