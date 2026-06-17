300 часов обязательных работ за избиение знакомого бутылкой и чайником получил житель Кимовска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Кимовске признал местного жителя виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и угрозе убийством. 14 января в ходе распития спиртного в квартире на ул. Павлова в Кимовске между мужчинами возник конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему удары стеклянной бутылкой, кулаком и металлическим чайником, после чего, выйдя на лестничную площадку, угрожал убийством, удерживая горлышко от разбитой бутылки.

Потерпевший воспринял угрозу реально. Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.