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НовостиПроисшествия17 июня 2026 12:20

300 часов обязательных работ за избиение знакомого бутылкой и чайником получил житель Кимовска Тульской области

Также он угрожал оппоненту лишить того жизни
Игорь КОПЫТОВ
300 часов обязательных работ за избиение знакомого бутылкой и чайником получил житель Кимовска Тульской области

300 часов обязательных работ за избиение знакомого бутылкой и чайником получил житель Кимовска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Кимовске признал местного жителя виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и угрозе убийством. 14 января в ходе распития спиртного в квартире на ул. Павлова в Кимовске между мужчинами возник конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему удары стеклянной бутылкой, кулаком и металлическим чайником, после чего, выйдя на лестничную площадку, угрожал убийством, удерживая горлышко от разбитой бутылки.

Потерпевший воспринял угрозу реально. Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.