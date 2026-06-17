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НовостиОбщество17 июня 2026 11:58

Девочке, пострадавшей при атаке БПЛА на Тулу, успешно провели операцию

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести
Михаил КОРЕНЮГИН
Девочке, пострадавшей при атаке БПЛА на Тулу, успешно провели операцию.

Девочке, пострадавшей при атаке БПЛА на Тулу, успешно провели операцию.

Фото: Алексей ФОКИН.

Медицинские учреждения продолжают борьбу за здоровье граждан, получивших ранения в ходе недавнего удара беспилотников по жилым домам. В Тульской городской больнице скорой медицинской помощи на стационарном лечении находится 1 пациент. Врачи оценивают его текущее состояние как средней степени тяжести.

Еще одна пострадавшая женщина была экстренно переведена в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Специалисты отмечают положительную динамику: пациентка начала идти на контакт с медицинским персоналом и реагировать на проводимую терапию, однако ее состояние по-прежнему классифицируется как тяжелое.

Дочь пострадавшей женщины также проходит курс лечения в Москве в Российской детской клинической больнице. Столичные хирурги успешно провели девочке оперативное вмешательство по извлечению осколка. В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось и оценивается медиками как средней степени тяжести.

Тульские медики не прекращают держать ситуацию на контроле и поддерживают регулярную связь со своими федеральными коллегами. Врачи полностью готовы взять на себя дальнейшее ведение пациентов и оказать им всю необходимую реабилитационную помощь сразу после их возвращения домой из столичных клиник.