Девочке, пострадавшей при атаке БПЛА на Тулу, успешно провели операцию. Фото: Алексей ФОКИН.

Медицинские учреждения продолжают борьбу за здоровье граждан, получивших ранения в ходе недавнего удара беспилотников по жилым домам. В Тульской городской больнице скорой медицинской помощи на стационарном лечении находится 1 пациент. Врачи оценивают его текущее состояние как средней степени тяжести.

Еще одна пострадавшая женщина была экстренно переведена в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Специалисты отмечают положительную динамику: пациентка начала идти на контакт с медицинским персоналом и реагировать на проводимую терапию, однако ее состояние по-прежнему классифицируется как тяжелое.

Дочь пострадавшей женщины также проходит курс лечения в Москве в Российской детской клинической больнице. Столичные хирурги успешно провели девочке оперативное вмешательство по извлечению осколка. В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось и оценивается медиками как средней степени тяжести.

Тульские медики не прекращают держать ситуацию на контроле и поддерживают регулярную связь со своими федеральными коллегами. Врачи полностью готовы взять на себя дальнейшее ведение пациентов и оказать им всю необходимую реабилитационную помощь сразу после их возвращения домой из столичных клиник.