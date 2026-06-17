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НовостиОбщество17 июня 2026 11:36

Суд лишил водительских прав жителей Заокского района с психическими расстройствами

Прокуратура добилась аннулирования удостоверений у водителей с зависимостями от алкоголя и психотропных веществ
Михаил КОРЕНЮГИН
Суд лишил водительских прав жителей Заокского района с психическими расстройствами.

Суд лишил водительских прав жителей Заокского района с психическими расстройствами.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники прокуратуры Заокского района провели надзорные мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере обеспечения безопасности на дорогах. В ходе мониторинга было установлено, что 14 местных жителей, обладающих действующими водительскими удостоверениями, имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Выяснилось, что данные граждане страдают психическими расстройствами, которые были спровоцированы регулярным употреблением спиртосодержащей продукции и психотропных препаратов. Согласно медицинским предписаниям, наличие подобных диагнозов является абсолютным противопоказанием для управления транспортными средствами любых категорий.

Осознавая колоссальную опасность, которую такие водители представляют для окружающих, надзорное ведомство приняло решительные меры. Чтобы исключить угрозу жизни, здоровью и имуществу участников дорожного движения, прокурор района подготовил и направил в судебные инстанции соответствующие исковые заявления. В документах содержалось требование о принудительном прекращении действия водительских прав у выявленных нарушителей.

Судьи полностью согласились с доводами представителя надзорного ведомства и удовлетворили заявленные прокурорские требования, официально аннулировав разрешения на вождение для всех 14 фигурантов.