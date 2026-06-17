Полиция Новомосковска наградила местного жителя за задержание вооруженного дебошира. Фото: Алексей ФОКИН.

Руководитель отдела МВД России по городу Новомосковску лично вручил местному жителю официальную благодарность за активное содействие стражам порядка. Поводом для такой высокой оценки стала помощь гражданина в задержании крайне опасного нарушителя.

Инцидент произошел 9 июня 2026 года в деревне Ключевка. Там разгорелся серьезный семейный скандал с участием 41-летнего ранее судимого мужчины. Вооружившись ножом и черенком от грабель, он начал открыто угрожать убийством своей супруге и трем несовершеннолетним детям в возрасте 7, 11 и 14 лет. К счастью, женщина успела быстро сориентироваться и вместе с детьми выбежала со двора, найдя убежище в соседнем доме.

На крики о помощи откликнулся проживающий поблизости Александр Болгов. Он не растерялся и в одиночку бросился наперекор вооруженному агрессору. Мужчине удалось физически нейтрализовать дебошира и крепко удерживать его до приезда экипажа полиции. Прибывшие стражи порядка надежно зафиксировали злоумышленника и забрали с места происшествия орудия угрозы в виде ножа и черенка.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено сразу 3 уголовных дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации за угрозу убийством каждому из потерпевших. Суд уже избрал фигуранту самую строгую меру пресечения, отправив его под стражу.