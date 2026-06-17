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НовостиОбщество17 июня 2026 10:53

Межведомственные комиссии проверяют детские лагеря в Тульской области

К оценкам безопасности и качества отдыха подключились представители десятков профильных ведомств
Михаил КОРЕНЮГИН
Межведомственные комиссии проверяют детские лагеря в Тульской области.

Межведомственные комиссии проверяют детские лагеря в Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН.

15 июня в Тульской области стартовали масштабные комиссионные выезды в загородные оздоровительные и палаточные лагеря. Главная цель таких рейдов заключается в строгом контроле за качеством организации летнего досуга несовершеннолетних.

К проверкам привлечена широкая коалиция специалистов и представителей различных структур. В инспекционных группах работают сотрудники регионального министерства образования и администраций муниципалитетов. Также свой профессиональный взгляд на обеспечение безопасности применяют сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и Роспотребнадзора.

Оперативное выявление и устранение любых недостатков на местах является залогом безопасного и комфортного пребывания ребят. Именно соблюдение всех норм и правил считается приоритетной задачей текущей оздоровительной кампании.