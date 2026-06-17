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НовостиОбщество17 июня 2026 10:09

Житель Узловой погасил 30 тысяч рублей штрафов после запрета на продажу фургона

Нарушитель лишился возможности распоряжаться своим автомобилем
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Узловой погасил 30 тысяч рублей штрафов после запрета на продажу фургона.

Житель Узловой погасил 30 тысяч рублей штрафов после запрета на продажу фургона.

Фото: Алексей ФОКИН.

В городе Узловая Тульской области судебные приставы заставили местного жителя 2003 года рождения оплатить накопившиеся штрафы за нарушения правил дорожного движения. Молодой человек систематически игнорировал требования Госавтоинспекции, за что в общей сложности тридцать раз привлекался к административной ответственности.

После того как истекли установленные законом сроки для добровольной оплаты, все исполнительные производства были переданы в районное подразделение Федеральной службы судебных приставов. Однако должник продолжал бездействовать и не предпринимал никаких попыток погасить задолженность.

Тогда судебный пристав принял жесткие меры воздействия. В отношении принадлежащего нарушителю грузового фургона марки "ГАЗ" был введен запрет на любые регистрационные действия. Данная санкция не ограничивает право молодого человека пользоваться транспортным средством, однако полностью блокирует возможность распоряжаться имуществом, в том числе продавать его или переоформлять на других лиц.

Эффективное воздействие со стороны службы судебных приставов заставило автолюбителя пересмотреть свою позицию. Поняв серьезность последствий, должник оперативно нашел средства и в полном объеме погасил всю накопившуюся задолженность по штрафам на сумму 30 тысяч рублей.