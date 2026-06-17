Житель Узловой погасил 30 тысяч рублей штрафов после запрета на продажу фургона. Фото: Алексей ФОКИН.

В городе Узловая Тульской области судебные приставы заставили местного жителя 2003 года рождения оплатить накопившиеся штрафы за нарушения правил дорожного движения. Молодой человек систематически игнорировал требования Госавтоинспекции, за что в общей сложности тридцать раз привлекался к административной ответственности.

После того как истекли установленные законом сроки для добровольной оплаты, все исполнительные производства были переданы в районное подразделение Федеральной службы судебных приставов. Однако должник продолжал бездействовать и не предпринимал никаких попыток погасить задолженность.

Тогда судебный пристав принял жесткие меры воздействия. В отношении принадлежащего нарушителю грузового фургона марки "ГАЗ" был введен запрет на любые регистрационные действия. Данная санкция не ограничивает право молодого человека пользоваться транспортным средством, однако полностью блокирует возможность распоряжаться имуществом, в том числе продавать его или переоформлять на других лиц.

Эффективное воздействие со стороны службы судебных приставов заставило автолюбителя пересмотреть свою позицию. Поняв серьезность последствий, должник оперативно нашел средства и в полном объеме погасил всю накопившуюся задолженность по штрафам на сумму 30 тысяч рублей.