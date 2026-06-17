Житель Богородицкого района пойдет под суд за обман при покупке автомобиля. Фото: Алексей ФОКИН.

В Богородицком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Мужчине инкриминируют мошенничество, повлекшее значительный ущерб для потерпевшего, что квалифицировано по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По материалам следствия, преступление было совершено в декабре 2025 года. Злоумышленник мониторил интернет и нашел объявление о продаже автомобиля «Рено» стоимостью 130 тысяч рублей. Желая незаконно завладеть чужой собственностью, он встретился с продавцом для осмотра машины. В ходе переговоров фигурант уговорил владельца отдать транспортное средство в рассрочку, хотя изначально не имел ни финансовых возможностей, ни реального намерения выплачивать долг.

Забрав иномарку, обманщик тут же распорядился ей по своему усмотрению. Он выставил машину на продажу через один из сайтов бесплатных объявлений и успешно ее реализовал. Чтобы компенсировать потери обманутого продавца, суд наложил арест на похищенное транспортное средство. Теперь материалы уголовного дела переданы в Богородицкий межрайонный суд для вынесения окончательного приговора.