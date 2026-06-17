Картины Петра Кончаловского из Тулы стали частью юбилейной выставки в Русском музее. Фото: Алексей ФОКИН.

В Государственном Русском музее открылась масштабная экспозиция «Петр Кончаловский. Сад в цвету», приуроченная к 150-летию со дня рождения великого русского живописца. Для формирования уникальной выставки 19 ведущих музейных учреждений страны и 7 частных коллекционеров предоставили свои собрания. В залах корпуса Бенуа собрано около 170 шедевров мирового уровня, охватывающих все жанры и периоды творчества мастера.

Значительный вклад в это событие внес и Тульский музей изобразительных искусств, передавший в Санкт-Петербург сразу 6 работ из своих фондов. Гости экспозиции могут оценить разнообразие таланта художника, представленное портретами, пейзажами и натюрмортами. В числе выставленных полотен числятся «Шахерезада», «Портрет актрисы Визаровой», «Натюрморт» 1919 года, французский пейзаж «Кассис», композиция «Натюрморт. Книги» и «Портрет Софьи Петровны Кончаловской».

Текущая выставка в северной столице продлится до 14 сентября, после чего шедевры отправятся обратно в Тулу. В фондах ТМИИ хранится обширное наследие Петра Кончаловского, включающее не только живопись, но и акварели с карандашными набросками. Например, к знаменитому портрету актрисы Визаровой в местных запасниках сохранился карандашный эскиз, который посетители смогут сравнить с готовой картиной.

Сразу после возвращения полотен из Петербурга в тульском музее запланируют их повторный показ для местных ценителей искусства.