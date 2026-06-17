Тульская теннисистка Евангелина Шингалеева завоевала два золота на турнире в Сербии. Фото: Алексей ФОКИН.

В Сербии успешно завершился международный теннисный турнир «TENNIS POINT OPEN 2026». Представительница Тульской области Евангелина Шингалеева продемонстрировала блестящую спортивную форму и добилась выдающихся результатов на кортах.

В соревнованиях одиночного разряда тульская спортсменка не оставила шансов своим соперницам и уверенно заняла первую строчку, завоевав золотую медаль.

Не менее триумфальным стал для нее и парный турнир. Евангелина выступила в тандеме с Каролиной Копотевой. Девушки показали высочайший уровень мастерства, успешно прошли все стадии соревнований и в итоге также поднялись на высшую ступень пьедестала, одержав заслуженную победу.