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НовостиСпорт17 июня 2026 9:04

Тульская теннисистка Евангелина Шингалеева завоевала два золота на турнире в Сербии

Спортсменка стала первой в одиночном и парном разряде
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская теннисистка Евангелина Шингалеева завоевала два золота на турнире в Сербии.

Тульская теннисистка Евангелина Шингалеева завоевала два золота на турнире в Сербии.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Сербии успешно завершился международный теннисный турнир «TENNIS POINT OPEN 2026». Представительница Тульской области Евангелина Шингалеева продемонстрировала блестящую спортивную форму и добилась выдающихся результатов на кортах.

В соревнованиях одиночного разряда тульская спортсменка не оставила шансов своим соперницам и уверенно заняла первую строчку, завоевав золотую медаль.

Не менее триумфальным стал для нее и парный турнир. Евангелина выступила в тандеме с Каролиной Копотевой. Девушки показали высочайший уровень мастерства, успешно прошли все стадии соревнований и в итоге также поднялись на высшую ступень пьедестала, одержав заслуженную победу.