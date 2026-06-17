Тульскую компанию предупредили об обороте фальсифицированной молочной продукции. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выдало предостережение тульской компании из-за оборота небезопасной молочной продукции. Поводом для вмешательства послужила информация от Северо-Западного межрегионального управления, поступившая в порядке межведомственного взаимодействия. Специалисты выявили в системе «Меркурий» факт оформления ветеринарных сопроводительных документов петербургской организацией ООО «Густо Трейд» на тульское предприятие. Экспертиза показала, что отгружаемая продукция имеет явные признаки фальсификации.

В ходе детального изучения производственных документов контролеры установили, что массовая доля жира в готовой молочной продукции значительно превышала аналогичный показатель исходного сырья. Анализ прослеживаемости партий подтвердил, что творог с жирностью 9% от петербургского производителя поступил в адрес тульской компании ООО «Сигма Маркет». При этом транспортный ветеринарный документ, который должен был подтверждать легальное происхождение и безопасность груза, имел статус «Аннулирован».

Подобная ситуация означает, что в обороте оказалась еда, чье реальное качество, безопасность и истинное происхождение достоверно установить невозможно. По итогам выявленных нарушений в мае 2026 года в адрес тульского предприятия ООО «Сигма Маркет» было официально направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере оборота подконтрольных товаров.